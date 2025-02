Maja Hyży od lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. Niestety, ale w życiu prywatnym od wielu miesięcy przeżywa sporą tragedię. Piosenkarka choruje na trudną chorobę Otto-Chrobaka, z którą mierzy się od 12. roku życia, ale w ostatnim czasie przybrała na sile. Wokalistka na co dzień musi się poruszać z pomocą kul i aktualnie czeka na endoprotezę. Maja Hyży w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że z powodu choroby bardzo podupadła na zdrowiu psychicznym. Nie kryła poruszenia.

Piosenkarka w wywiadzie dla Kozaczka szczerze opowiedziała o tym, co jej choroba zabrała. Maja Hyży podkreśliła, że bez pomocy bliskich nie dałaby rady na co dzień funkcjonować. To oni dodają jej siły w trudnych momentach i sprawiają, że na jej twarzy pojawia się uśmiech:

Aktualnie czuję się fizycznie dobrze, natomiast psychicznie trochę podupadłam. Stąd też wziął się pomysł na dzisiejsze wyjście, bo takie wyjścia do ludzi są mi teraz bardzo potrzebne, żeby czuć, że dalej jestem w tej show-biznesowej grze. Ale kontakt z ludźmi jest też dlatego tak bardzo mi potrzebny, bo te moje dwie przyjaciółki sprawiają, że gdy dopada mnie frustracja, to z nimi od razu robi mi się lżej. Nigdzie nie mogę się bez nich ruszyć — powiedziała Maja Hyży.

