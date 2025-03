Marcin Hakiel i Dominika Serowska tworzą jedną z najpopularniejszych obecnie par polskiego show-biznesu. Zakochani chętnie dzielą się prywatnymi kadrami w sieci i pokazują swojego uroczego synka — Romea. Ostatnio rozgorzała poważna dyskusja po tym, jak ukochana tancerza wyznała, że nie ma zamiaru ochrzcić dziecka. Internauci ni kryli zaskoczenia. Oliwy do ognia dodał fakt, że w tej kluczowej kwestii Marcin Hakiel ma zupełnie inne zdanie od partnerki…

Marcin Hakiel wrzucił do sieci SŁODKI KADR z synkiem. „Czy tylko ja widzę podobieństwo do mamy?”

Dominika Serowska niedawno wzięła udział w podkaście: „Mam cast”, gdzie opowiedziała o trudach macierzyństwa, podejściu do kwestii rodzicielskich i sposobach na wychowanie dziecka. Oprócz tego poruszyła także wątek chrzczenia dzieci. Okazuje się, że ukochana tancerza nie jest za tym, aby jej syn — Romeo miał Chrzest Święty. Zdaniem celebrytki dziecko powinno sobie samo wybrać, czy chce żyć w religii katolickiej dopiero w dorosłym życiu:

Ja nie chcę chrzcić. Co za tym idzie, nie chcę komunii, a Marcin był innego zdania. […] Ja powiedziałam „słuchaj, no to nie wiem, jedną nogę do wody święconej, drugą nie, nie wiem, co mam ci powiedzieć”. Ja nie jestem za tym. Ja zdania nie zmienię. Dużo ludzi od tego odchodzi, bo ja chcę, żeby moje dziecko samo wybrało, w co chce wierzyć. Jeżeli kiedyś będzie mu to do czegoś potrzebne, nawet dla samego niego i będzie czuł potrzebę, to zawsze może to zrobić — podsumowała Dominika Serowska.