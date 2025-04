Dominika Zasiewska zyskała szeroką popularność za sprawą występów w programie rozrywkowym Kuby Wojewódzkiego. Stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet — „wodzianek”, które przynosiły gościom na plan wodę w trakcie trwania programu. Później wystąpiła na okładce „Playboya”, a następnie wycofała się z show-biznesu i dziś pracuje w branży gastronomicznej w jednej z warszawskich restauracji. Ostatnio spotkała ją dramatyczna sytuacja. Wodzianka w trybie pilnym trafiła do szpitala, gdzie przeszła poważną operację czaszki.

Dominika „Wodzianka” Zasiewska chętnie publikuje zdjęcia oraz nagrania w mediach społecznościowych, na których pokazuje kulisy swojego zwyczajnego, codziennego życia. Niestety, ale jej spokój w ostatnim czasie zakłóciły poważne problemy zdrowotne. Wodzianka wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym pokazała swoją twarz poranioną i z założonymi plastrami. Okazuje się, że kobieta przeszła poważną operację czaszki, która uratowała jej życie, ale stan jej zdrowia był naprawdę dramatyczny:

Kochani, proszę was. Nie dzwońcie do mnie ani nie piszcie non stop, jak się czuję. Jestem po operacji. Miałam składane kości czaszki i serio nie będę siedzieć teraz na telefonie. Doceniam troskę, ale chciałabym mieć spokój. Nie mogę nawet mejla napisać, bo non stop telefon dzwoni. Żyje i nic mi nie będzie. Bardziej będę was potrzebowała, jak wrócę do domu, bo nie wiem, czy będę samodzielna — podsumowała Dominika Zasiewska w relacji na Instagramie.