Blanka to tak naprawdę Blanka Stajkow — wokalistka, która dała się poznać szerszej publiczności za sprawą wystąpienia w Konkursie Piosenki Eurowizji 2023 w Liverpoolu. Sławę zyskała za sprawą wykonania na wydarzeniu utworu „Solo”, po którym została okrzyknięta polską „bejbą”. Dziś piosenkarka prężnie działa w branży muzycznej, ale ostatnio zaskoczyła swoich fanów, ponieważ została przyłapana na spacerze pod aresztem. Okazuje się, że była tam z konkretnego powodu. Opublikowała dziś teledysk, na którym widać, jak spaceruje po więzieniu w pomarańczowej stylizacji. Nie była tam sama…

Blanka komentuje wizytę w areszcie. Nie chodziło tylko o muzykę!

Wokalistka w środę opublikowała na YouTube teledysk do swojej nowej piosenki „Guilty”. Artystka w klipie paraduje w pomarańczowym stroju więziennym i ma na czole wymalowany napis nawiązujący do tytułu jej utworu. Tym samym Blanka prawdopodobnie nawiązała do ostatniego filmiku, który otrzymaliśmy od jednego z naszych czytelników. Było na nim widać, jak piosenkarka spacerowała pod aresztem. Wszyscy przez moment zastanawiali się, dlaczego Blanka tam się pojawiła, Teraz już wszystko stało się jasne!

