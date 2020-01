View this post on Instagram

How a pregnant woman’s nutrition affects her baby’s health ➡ www.healthyplanbyann.com __________ Nowy Rok to .. nowy rozdział, nowe podejście do rożnych spraw. Chciałabym przypomnieć jak ważną rolę w naszym życiu zajmuje prawidłowe żywienie. Zwłaszcza będąc w ciąży. Niewątpliwie, świadome podejście do tego tematu będzie najlepszym prezentem, jaki możemy sprawić sobie lub dziecku. Zachęcam do zapoznania się z moim najnowszym wpisem na blogu ➡️ www.hpba.pl, a później do kilku refleksji. ________ #annalewandowska #healthypregnancy #healthylifestyle #healthyeating #eatclean #pregnant #maledives