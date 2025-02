Doda w swoim nowym programie na YouTube „Naga prawda czy naga Doda?” odpowiadała na serię niewygodnych pytań. Za każdy brak odpowiedzi miała zdjąć z siebie ubrania. Piosenkarka pozbyła się jedynie pary butów i bransoletek z jednej ręki. Na prawie wszystkie pytania odpowiedziała, a gdy zobaczyła najnowsze nagranie Dariusza Pachuta, to aż parsknęła śmiechem. Później ostro go skrytykowała. Sportowiec nie pozostał jej dłużny…

Wokalistka rozstała się z Dariuszem Pachutem pół roku temu w atmosferze skandalu. Do tej pory nie chciała komentować przyczyn rozpadu związku, ale w swoim nowym programie „Naga prawda czy naga Doda?” zdradziła, że jej były partner zachował się bardzo niehonorowo. Nie szczędziła pod jego adresem ostrych słów. Piosenkarka była bezwzględna!

Doda po obejrzeniu najnowszego nagrania na Instagramie Dariusza Pachuta, na którym zadrwił z piosenkarki z powodu tego, że miał od niej dostać pozew za nieoddanie kurtki, którą dostał od niej w prezencie, bardzo się wkurzyła. Była oburzona zachowaniem mężczyzny:

Dla mnie to jest taka desperacja, by promować barter swoją byłą sławną kobietą, mną, jednocześnie dając do zrozumienia, że sobą nie ma nic do zaprezentowania i nie jest w stanie wypromować żadnego barteru. […] Jak mam bardziej dać do zrozumienia, że żebranie o moją uwagę i uwagę mediów jest bez sensu dla 40-letniego mężczyzny, ojca dwóch dzieci? Mnie jest ich szkoda – wiesz, jaki one muszą mieć przypał w szkole, oglądając to? Jaki to jest wstyd, że ich tata w ogóle nakręca taką sytuację? […] Skoro ojca mają durnego, to ja się może zamknę… — podsumowała Doda.