Doda według rankingu See Bloggers jest najpopularniejszą osobą publiczną w Polsce. Piosenkarka ma teraz bardzo owocny czas w życiu zawodowym, ponieważ przygotowuje się do serialu biograficznego o swoim życiu, który pojawi się na platformie Amazon już w tym roku. Nic więc dziwnego, że ostatnio artystką chętnie udziela wywiadów, między innymi dla „Dzień dobry TVN”, a ostatnio opublikowała na TikToku live’a, w którym opowiedziała o nieudanych związkach oraz sposobach na zdrowie i urodę.

Wokalistka w ostatniej transmisji na żywo na TikToku podzieliła się refleksjami na temat rozstań i nieudanych związków. Wprost wyznała, że ma za sobą 10 zakończyć relacji, co w perspektywie jej 41 lat wydaje się niezbyt dużą liczbą — jak sama stwierdziła:

Ja tych rozstań na swoim koncie mam już 10. To chyba i tak niedużo. Mam 41 lat, więc nie jest najgorzej. Biorąc pod uwagę, że teraz dziewczyny potrafią tak zaszaleć, że w ciągu miesiąca mają 10 rozstań, ale oczywiście nie oceniam. Pocieszające jest to, że z wiekiem metabolizm rozstań jest coraz lepszy. To, co przerażało i było bardzo załamujące wieku 20 lat, w wieku 40 już w ogóle nie jest. Smutki i rozpacz, która trwała 3-4 miesiące po rozstaniu, po 40 trwa maksymalnie miesiąc — podsumowała dobitnie Doda.