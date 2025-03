Influencerka nie przestaje wzbudzać emocji. Pojawiła się o poranku w programie „Halo tu Polsat”, gdzie opowiedziała o swojej nowej muzycznej karierze. Derpieński zapowiedziała, że już we wrześniu zobaczymy ją na scenie podczas koncertu Roztańczony PGE Narodowy.

Pokażę wszystkim, na co mnie stać na koncertach. Przede mną koncerty, nawet bardzo duże. Mogę wam się właśnie pochwalić. […] Wiecie, co to jest Roztańczony Narodowy? […] Mogę ogłosić, że będę grać koncert na Stadionie Narodowym już we wrześniu. […] To będzie największe show. Stawiam na wokal i na taniec. Fajerwerki po prostu – ogłosiła.