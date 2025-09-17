Dżaga ubolewa nad życiem uczuciowym Dody. „Ludzie chcą ją oszukać!”
Wokalistka wielokrotnie rozstawała się z byłymi partnerami...
Mariusz „Dżaga” Ząbkowski i Dorota „Doda” Rabczewska przyjaźnią się ze sobą od lat. Ostatnio Dżaga wziął udział w programie Prime Video „Good luck guys 2”. Celebryta w rozmowie z Kozaczkiem zdradził kulisy zawodu drag queen. Wspomniał także o swojej przyjaźni z Dodą i jej miłosnych rozterkach. okazuje się, że wokalistka ma wyjątkowego pecha do mężczyzn, bo wiele osób chce ją oszukać. Dżaga zdradził szczegóły!
Oni NIE WZIĘLI udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Kożuchowska i Doda to dopiero początek!
Dżaga martwi się o życie uczuciowe Dody. „Wszyscy
Dżaga uchylił rąbka tajemnicy w rozmowie z Kozaczkiem i opowiedział o kulisach relacji z Dodą. Mężczyzna bardzo sobie ceni wieloletnią przyjaźń z wokalistką, którą poznał jeszcze w jednej z ciechanowskich szkół. Jednak do swojego grona znajomych artyści nie wpuszczają osób z zewnątrz:
„Mamy bardzo hermetyczne towarzystwo. Od lat trzymamy się ludzi, którzy są z nami lojalnie od wielu lat. Jeżeli ktoś się pojawia, no to wiadomo, że życie go weryfikuje. Często pojawiają się w naszym życiu uzurpatorzy. Jest to trochę słabe, że my jesteśmy gdzieś w tym internecie Doda bardziej niż ja i można o niej przeczytać wszystko. Nawet jak ktoś lubi kolor czerwony, a jej ulubionym jest np. zielony, to ktoś przyjdzie i powie: „Hej Doda! Moim ulubionym kolorem jest zielony i to już nas łączy” — zdradził przyjaciel Dody.
„Taniec z Gwiazdami”. Promienna Doda z mamą Wandą. Boska Jeleniewska i czarująca Sykut-Jeżyna…
Dżaga w dalszej części rozmowy podkreślił, że wiele osób okłamuje ich już na samym początku znajomości. Ludzie próbują się wpisać w łaski Dody i jej przyjaciela. Na szczęście z biegiem lat zaczęli odróżniać zaufane osoby, od tych fałszywych:
To jest oszustwo. Bardzo często spotykamy się z ludźmi, którzy próbują nas oszukać tym, że lubią, bądź szanują takie same zasady jak my. Okazuje się, że to nie jest prawda. To jest ściema po to, żeby zaskarbić sobie naszą sympatię. Ale to zawsze się zweryfikuje — dodał Dżaga.
Doda zdradziła, ile zarabia na koncertach. 20 minut na scenie i… kawalerka w kieszeni?!
Zzz | 17 września 2025
Tak, chcą ją oszukać. Biedna Doda, zabrali jej pieniądze i przelali na Maltę. Jeszcze nasłali na nią gangsterów, porysowali nożem jej auto.A to wszystko przez zażywanie kokainy, której Doda nie znosi😂