Mariusz „Dżaga” Ząbkowski i Dorota „Doda” Rabczewska przyjaźnią się ze sobą od lat. Ostatnio Dżaga wziął udział w programie Prime Video „Good luck guys 2”. Celebryta w rozmowie z Kozaczkiem zdradził kulisy zawodu drag queen. Wspomniał także o swojej przyjaźni z Dodą i jej miłosnych rozterkach. okazuje się, że wokalistka ma wyjątkowego pecha do mężczyzn, bo wiele osób chce ją oszukać. Dżaga zdradził szczegóły!

Oni NIE WZIĘLI udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Kożuchowska i Doda to dopiero początek!

Dżaga martwi się o życie uczuciowe Dody. „Wszyscy

Dżaga uchylił rąbka tajemnicy w rozmowie z Kozaczkiem i opowiedział o kulisach relacji z Dodą. Mężczyzna bardzo sobie ceni wieloletnią przyjaźń z wokalistką, którą poznał jeszcze w jednej z ciechanowskich szkół. Jednak do swojego grona znajomych artyści nie wpuszczają osób z zewnątrz:

„Mamy bardzo hermetyczne towarzystwo. Od lat trzymamy się ludzi, którzy są z nami lojalnie od wielu lat. Jeżeli ktoś się pojawia, no to wiadomo, że życie go weryfikuje. Często pojawiają się w naszym życiu uzurpatorzy. Jest to trochę słabe, że my jesteśmy gdzieś w tym internecie Doda bardziej niż ja i można o niej przeczytać wszystko. Nawet jak ktoś lubi kolor czerwony, a jej ulubionym jest np. zielony, to ktoś przyjdzie i powie: „Hej Doda! Moim ulubionym kolorem jest zielony i to już nas łączy” — zdradził przyjaciel Dody.

„Taniec z Gwiazdami”. Promienna Doda z mamą Wandą. Boska Jeleniewska i czarująca Sykut-Jeżyna…