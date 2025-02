Paulina Smaszcz jest jedną z uczestniczek drugiego sezonu programu „Królowe Przetrwania”. Ostatnio głośno jest o jej zarzutach, które padły w jednym z odcinków, a dotyczyły one byłego męża Macieja Kurzajewskiego i jej syna. Teraz rozpętała się kolejna drama wśród internautów, którzy bez skrupułów ocenili obecność Smaszcz w programie.

Paulina Smaszcz opuściła „Królowe przetrwania”. Nie uwierzycie, co ją wyprowadziło z równowagi

Paulina Smaszcz ostro skomentowana przez internautów

„Królowa przetrwania” to telewizyjne show, w którym uczestniczki walczą o przetrwanie, nagrodę pieniężną oraz tytuł najlepszej w samym środku tajlandzkiej dżungli. Bohaterkami są influencerki i celebrytki, a w tej edycji możemy zobaczyć: Agnieszkę Kaczorowską, Kasię Nast, Mariannę Schreiber, Agnieszkę Kotońską, Paulinę Smaszcz, Magdalenę Stępień, Elizabeth „Lizę” Anorue, Elizę Trybałę, Olę Tomalę, Natalię Karczmarczyk, Karolinę Sankiewicz oraz Olę Ciupę.

Nie da się ukryć, że drugi sezon „Królowych Przetrwania” z tygodnia na tydzień przysparza widzom wiele emocji. Wśród uczestniczek nie brakuje dram i kontrowersji, które mocno są komentowane w sieci.

Jedna z youtuberek o nazwie „Dramcia” postanowiła w swoich filmach skomentować parę odcinków. Jej widzowie nie przeszli obok tego obojętnie i sami wyrazili kilka słów. Po raz kolejny obiektem zainteresowania stała się Paulina Smaszcz, której udział w programie został gorzko oceniony przez internautów. Tematy, które wywołały największe poruszenie w komentarzach, nawiązywały do byłego męża, braku uczestnictwa w jednej z konkurencji i niepoinformowaniu o tym oraz pouczającej rozmowy z Lizą.

„Paulina Smaszcz na każdym kroku podkreśla, że ma doktorat, jest mądra, doświadczona, itp. Niestety ten program pokazuje, że nie znalazła się przypadkowo w takim towarzystwie”

„Nie do wiary, że Smaszczowa była/jest coachem, tyle w niej żalu, żółci, niezaleczonych ran, że najpierw, żeby „pomagać” innym, powinna się z tym życiowym syfem uporać”

„Jak słucham wypowiedzi matkującej Smaszcz, to nie dziwię się, że jest po rozwodzie”

„Mam wrażenie, że Paulina Smaszcz ma obsesję na punkcie byłego męża i tylko w tym celu poszła do tego programu i to się powoli robi niebezpieczne, do tego nie rozumiem, po co do takich programów zaprasza się osoby bez sprawności fizycznej, skoro to ma być królowa przetrwania”

„W ogóle ten sezon ogląda się strasznie niezręcznie, szczególnie wypowiedzi Smaszcz”