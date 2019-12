Wigilia u Kardashianów to rodzinna tradycja, którą przez lata kultywowała Kris Jenner (64 l.). Dopiero rok temu mama Kardashianek przekazała pałeczkę Kim. W tym roku wypadło, że to właśnie Kourtney zajęła się przygotowaniami do imprezy. Oczekiwania były spore. Jednak Kardashianka sprawdziła się w roli gospodarza. Sprawdźcie sami!

Wigilia u Kardashianów 2019

Przez lata impreza wigilijna u Kardashianów stała się legendarna. Co roku zapraszany jest tłum gwiazd, którzy razem z rodziną Kardashian świętują w przepychu i bogactwie. Podczas gdy wieczór zawsze był prowadzony przez Kris Jenner – Boże Narodzenie w 2018 należało do Kim Kardashian i Kanye’go Westa, którzy zajęli się organizacją tego wieczoru.

Spekulowano, że Kim będzie gospodarzem również w tym roku, jednak to na Kourtney spadły obowiązki związane z przygotowaniem wigilii na miarę rodziny Kardashian-Jenner.

Impreza jest zawsze świetną zabawą, ale jej przygotowanie jest też stresujące, ponieważ wszyscy mają bardzo wysokie oczekiwania na ten wieczór. W zasadzie musi być perfekcyjny – zdradził informator w jednym z wywiadów

W tym roku impreza wigilijna została zaplanowana przez znaną organizatorkę Mindy Weiss. Wszystko wyglądało magicznie i można było poczuć ducha świąt. Zadbano o najmniejsze szczegóły, a wystrój wyglądał jak przeniesiony z luksusowej willi Świętego Mikołaja.

Wszędzie było pełno czerwonych kwiatów a stoły uginały się od pysznego jedzenia. Nie zabrakło kolędników i katolickiego chóru Kanye’go Westa. Gwiazdą wieczoru, która zadbała o rozrywkę rodziny była wokalistka Sia, która wystąpiła w gigantycznym pudełku na prezenty.

Kourtney zdecydowanie zdobył punkty u sióstr, za zorganizowanie tak idealnej imprezy. Wszyscy świetnie się bawili.

Stylizacje sióstr Kardashian-Jenner na słynną imprezę Wigilijną:

Kourtney Kardashian’s Christmas Eve party outdid all other celeb Christmas Eve parties (via Kim’s IG Story) pic.twitter.com/SQi1EwE9Ps — Alyssa Bailey (@alyssabailey) December 25, 2019

