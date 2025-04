Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek uważani są za jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Teraz dziennikarz po raz pierwszy otworzył się na temat swojego związku i w najnowszym wywiadzie wyjawił kulisy początków ich relacji.

Warto wspomnieć, że zanim Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zaczęli tworzyć zgrany duet, dziennikarz był w ponad 20-letnim związku małżeńskim z Pauliną Smaszcz. Ich relacja nie przetrwała i w efekcie doszło do rozwodu. Jakiś czas później po wielu spekulacjach i plotkach Kurzajewski i Cichopek oficjalnie potwierdzili swój związek w październiku 2022 roku. Od tamtej pory z zaciekawieniem ich relacji stale przyglądają się zarówno media jak i internauci.

Teraz po raz pierwszy Maciej Kurzajewski zdobył się na odwagę i udzielił wywiadu Mateuszowi Szymkowiakowi dla „Świata Gwiazd”, w którym opowiedział o kulisach i początkach relacji z Katarzyną Cichopek. Dziennikarz zdradził kiedy dokładnie ich uczucie zaczęło kiełkować.

Tak. W “PnŚ” zaczęło iskrzyć między nami. Tak jest. I później jakoś się to bardzo szybko potoczyło (…). Pamiętam pierwszą [randkę], chociaż uważam, że każda kolejna powinna zapadać w pamięć i najlepsza jest ta ostatnia. Jeśli wyznajemy taką zasadę, że każda kolejna może być lepsza od tej kolejnej, dziesiątej setnej, to bardzo dobrze. Trzeba ten ogień podtrzymywać – wyznał Kurzajewski.

Dziennikarz i aktorka nie tylko są miłosnym duetem, ale także zawodowym, prowadząc wspólnie już kolejny program śniadaniowy. Teraz Kurzajewski wyznał, że praca razem w niczym nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie jest to duży plus.

Myślę, że to jest coś, co może być pomocne i jest walorem, kiedy się pracuje oczywiście. Nie wszystko, co dzieje się w życiu zawodowym robimy wspólnie. Prowadzimy „Halo tu Polsat”, wcześniej prowadziliśmy „Pnś”. Kiedy znasz drugą osobę, kiedy wiesz, czego możesz się spodziewać, to czujesz się pewniejszy przed tą kamerą – tłumaczył Kurzajewski.

Dziennikarz i prezenter przyznał, że odkąd jest w związku z Cichopek jest naprawdę szczęśliwy, a dodatkowo jego poranki u boku ukochanej stały jeszcze piękniejsze. Dodał także, jaką osobą jest Kasia i co najbardziej w niej ceni.

Kiedy rano otwieram oczy, to widzę Kasię też uśmiechniętą. Jesteśmy szczęśliwi, dlatego że odnaleźliśmy siebie (…). Ma ogromny czar, ma w sobie dobro. Jest dobrą osobą, dobrym człowiekiem. Ma w sobie ogromne pokłady miłości, szczerości i tego, że chce zawsze dobrze. Czasami nawet za dobrze i chce pomagać może zbyt wielu osobom naraz. Jest osobą, która idzie przez życie uśmiechnięta i to jest szczery uśmiech. Ja go bardzo lubię, bo nie ma w nim nic udawanego. Jak ona się nie uśmiecha, to ja się martwię, że mogło się coś wydarzyć. Wiadomo, że ona cały czas się nie uśmiecha, ale kiedy ten uśmiech pojawia się na twarzy, to robi się na sercu cieplej – podsumował.