Jestem zadowolony z przebiegu tej rozprawy. Oczywiście mam świadomość, że wszystko odbywa się za zamkniętymi drzwiami – i to szanuję. Natomiast słuchając fragmentu wypowiedzi Pauliny Smaszcz, odnoszę wrażenie, że byliśmy na zupełnie innych rozprawach – ocenił kąśliwie.

Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami, ale tuż po jej zakończeniu Maciej Kurzajewski zdecydował się na krótki komentarz dla mediów. Nie krył zdziwienia tym, co usłyszał ze strony Pauliny Smaszcz.

W środę doszło do kolejnego spotkania Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek z Pauliną Smaszcz w warszawskim sądzie. Sprawa dotyczy naruszenia dóbr osobistych przez byłą żonę dziennikarza, która od miesięcy nie szczędzi „Kurzopkom” gorzkich słów w mediach społecznościowych.

Okazuje się, że finału tej sądowej telenoweli jeszcze długo nie zobaczymy. Jak poinformował dziennikarz, kolejny termin wyznaczono dopiero na… 18 marca 2026 roku. Kurzajewski zasugerował, że opóźnienia mogą wynikać m.in. z rotacji prawników po stronie Smaszcz oraz nieobecności połowy zgłoszonych świadków.

Do tej pory Paulina Smaszcz nie odniosła się do wypowiedzi swojego byłego męża, ale znając jej styl – to raczej tylko kwestia czasu.