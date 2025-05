Dzisiaj (14 maja) odbyła się sprawa sądowa z powództwa Macieja Kurzajewskiego, który oskarżył Paulinę Smaszcz o naruszenie dóbr osobistych. Miesiąc temu odbyła się podobna sprawa, jednak z powództwa Katarzyny Cichopek. Tym razem jednak po wyjściu z sali zdecydowała się zabrać głos oskarżona, która nie przebierała w słowach.

Batalia sądowa Pauliny Smaszcz, Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek wciąż trwa. Dzisiaj po raz kolejny mieli okazję znów stanąć przed sądem Okręgowym Warszawa-Praga i zawalczyć o prawdę. Warto przypomnieć, że konflikt pomiędzy byłymi małżonkami trwa już kilka lat, jednak tym razem poszło o rzekome naruszenie dóbr osobistych Kurzajewskiego przez byłą żonę.

Zaraz po wyjściu z sali głos zabrała pozwana, która prześmiewczo skomentowała wystąpienie Cichopek oraz dodała, że stopniowo dąży do celu po swoje.

Dziennikarka i prezenterka jednak na tym nie poprzestała i w obecności zgromadzonych otworzyła się na temat prób Kurzajewskiego, który po rozwodzie miał rzekomo wciąż walczyć o wskrzeszenie tego małżeństwa.

Pan Maciej Kurzajewski wielokrotnie po rozwodzie, dokładnie dwa razy w obecności synów, prosił mnie o szansę. O szansę spojrzenia na nasze małżeństwo i naszych synów i mimo tego, co się zadziało, żebym rozważyła powrót naszego małżeństwa. Sprzedała mieszkanie, również to, że może kupimy wspólnie jakiś dom, z osobnymi wejściami, no bo jest wnuczka, bo są dzieci. Ja powiedziałam, że to rozważę – cytuje „Pudelek” słowa Smaszcz.