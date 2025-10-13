Ostatni, rodzinny odcinek programu „Taniec z Gwiazdami” był jednym z najbardziej emocjonalnych momentów tej edycji. Na parkiecie pojawili się bliscy uczestników, ich dzieci, rodzice i rodzeństwo. Wśród wielu wzruszających występów szczególną uwagę widzów i jurorów przyciągnął Mikołaj „Bagi” Bagiński, który zatańczył ze swoją siostrą Matyldą.

Dla fanów Bagi to przede wszystkim charyzmatyczny influencer znany z humoru, dystansu i energii, którą dzieli się w sieci. Jednak jego udział w tanecznym show pokazuje zupełnie inną stronę, a jego taniec z Matyldą udowodnił, że sukces i empatia mogą iść w parze.

Występ rodzeństwa był wyjątkowy nie tylko ze względu na rodzinny charakter odcinka. Matylda, która choruje na zespół Downa, od lat jest ważną częścią życia swojego brata. Towarzyszy mu na nagraniach, pojawia się w jego mediach społecznościowych i zyskała sympatię internautów dzięki autentyczności i radości, którą emanuje. Matylda nie tylko zachwyciła tańcem, ale również szczerością, z jaką opowiedziała o swoim spojrzeniu na świat. Jej słowa poruszyły widzów.

W „Tańcu z Gwiazdami” pokazała jednak, że potrafi wziąć sprawy w swoje ręce również za kulisami. Jak napisał pod postem Mikołaj, tuż po występie Matylda poprosiła wszystkich, zarówno uczestników, jak i ekipę programu, by opuścili garderobę. Chciała zostać sama, by przekazać kilka ważnych słów internautom, ten gest zaskoczył wszystkich, ale też wzbudził ogromny szacunek.

Osoby takie jak ja, z zespołem Downa, mają w sobie cząstkę dziecka. Dorośli w ogóle często od tego uciekają, to jest bardzo przykre. Ale gdy popatrzą na osoby takie jak ja i moi przyjaciele z zespołem Downa, odkryją w sobie to swoje wewnętrzne dziecko. Osoby takie jak my mają charakter, który sprawia, że są bardziej wrażliwe na wszystko. […] Chciałabym być motywacją, bo to jest super, że my jesteśmy autentyczni, prawdziwi. Tak samo mamy emocje, tak samo czujemy złość, dumę, euforię. Osoby takie jak ja i wy mamy poczucie humoru, uwielbiamy żartować. Śmiech to zdrowie – mówiła w nagraniu.

Opowiedziała także o tym, że osoby z zespołem Downa nie chcą być wykluczane ze społeczeństwa. Jak wiemy, sama jest przykładem na osiąganie ogromnych sukcesów w wielu dziedzinach życia.

My też mamy prawo pracować, śmiać się i uśmiechać razem z wami. Nie chcemy być wykluczani. My sobie pomagamy, ale też potrzebujemy waszej pomocy i wsparcia. Jeżeli mamy istnieć, to dzięki wam. Otwórzcie swoje głowy i serca dla nas. Kocham każdego z was – wyznała przed kamerą.

Internauci nie kryli wzruszenia. Komentarze pod nagraniem były pełne ciepła, podziwu i poparcia dla zachowania Matyldy. Głos postanowiły zabrać również gwiazdy, w tym Jacek Jeschke i Maciej Pela.