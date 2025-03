Marcin Hakiel zabrał noworodka na ściankę TVN! Teraz się tłumaczy…i WBIJA SZPILĘ Kurzajewskiemu!

Okazuje się, że Dominika Serowska ma w tym temacie nieco odmienne zdanie. Kobieta na ten moment chciałaby skupić się na wychowaniu jednego dziecka i sprawdzić, czy w przyszłości myślałaby o kolejnych pociechach w swoim domu:

Na co zabawnie odpowiedział tancerz, że on jest gotowy i mogliby powiększyć swoją rodzinę, żeby w domu było jeszcze weselej z dużą gromadką dzieci:

Co ciekawe, nie jest to jedyna kwestia, w której para nie jest zgodna. Oprócz odmiennych opinii na temat powiększania rodziny partnerzy mają także różne zdania w sprawie chrztu dziecka. Ukochana Marcina Hakiela chciałaby, żeby jej dziecko samo zdecydowało, czy chce żyć według zasad kościoła. Tancerz z kolei wolałby, żeby jego syn przyjął sakrament Chrztu Świętego:

Ja nie chcę chrzcić. Co za tym idzie, nie chcę komunii, a Marcin był innego zdania. […] Ja powiedziałam „słuchaj, no to nie wiem, jedną nogę do wody święconej, drugą nie, nie wiem, co mam ci powiedzieć”. Ja nie jestem za tym. Ja zdania nie zmienię. Dużo ludzi od tego odchodzi, bo ja chcę, żeby moje dziecko samo wybrało, w co chce wierzyć. Jeżeli kiedyś będzie mu to do czegoś potrzebne, nawet dla samego niego i będzie czuł potrzebę, to zawsze może to zrobić — podsumowała Dominika Serowska w podkaście „Mam cast”.