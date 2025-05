Od kilku tygodni plotki o rzekomym romansie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza nie schodzą z medialnych nagłówków. Choć sami zainteresowani milczą, teraz do sprawy włączyła się aktorka ,,Klanu”, Anna Powierza. Jej słowa mogą zaskoczyć wielu fanów tancerki.

Agnieszka Kaczorowska już się nie kryje! Teraz sama pokazała się z Rogacewiczem (WIDEO)

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są na językach całej branży. Odkąd paparazzi przyłapali ich razem, media rozpisują się o nowym „gorącym duecie show-biznesu”. Oboje zakończyli niedawno swoje wcześniejsze związki, co tylko podsyciło spekulacje.

Co ciekawe, żadne z nich ani ich otoczenia dotąd nie zabrało głosu w sprawie. Aż do teraz – bo w najnowszym wywiadzie głos postanowiła zabrać serialowa Czesia z ,,Klanu”, czyli Anna Powierza, która od lat pracuje z Kaczorowską na planie. I powiedziała całkiem sporo…

,,Trzymam za nią kciuki i mam nadzieję, że cokolwiek nie dzieje się w jej życiu, to wyjdzie na tym na dobre „– zaczęła dyplomatycznie aktorka w rozmowie z Jastrząb Post, po czym dodała:

Fajnie by było, gdyby się zaangażowała w nowy związek. To jest fajna, bardzo ciepła dziewczyna. Myślę, że taką fajną relację jest w stanie stworzyć.

Na pytanie o Rogacewicza nie pozostawiła złudzeń, że nie zna go osobiście, ale… ma nadzieję, że to nie jest „beznadziejny kmiot”.

Jeżeli to jest fajny facet, to jak najbardziej. Jeżeli jest, przepraszam, że to powiem, beznadziejnym kmiotem, no to mam nadzieję, że Agnieszka znajdzie sobie fajniejszego. Na razie sprawia wrażenie w porządku. Zobaczymy, co będzie dalej – skwitowała z właściwą sobie bezpośredniością.