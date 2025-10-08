Wojciech Mann miał okazję być gościem w programie „Prześwietlenie” Janusza Schwertnera. Dziennikarz nie unikał rozmowy na trudne tematy, wśród których znalazł się ten dotyczący śmierci. W szczerych wyznaniach opowiedział o stracie bliskich, lęku przed śmiercią i zdradził, jak chciałby odejść.

Wojciech Mann przez lata pracował ze Stoparczyk. Nie kryje ogromnego żalu: „Informacja trafiła do mnie błyskawicznie”

Wojciech Mann otwiera się na temat śmierci

Wojciech Mann to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w naszym kraju. 77-latek dał się poznać m.in. dzięki wieloletniej pracy w Programie Trzecim Polskiego Radia. Poza tym znany jest również z programu „Duże dzieci”, jako gospodarz programu „Szansa na sukces” czy współtwórca talk-show „MdM”.

Wojciech Mann podbija Instagrama: „Internet o Pana nie prosił, ale z pewnością jest Pan tu potrzebny”

Teraz w programie „Prześwietlenie” Wojciech Mann przyznał, że w ostatnich latach temat śmierci dość często przewija się w jego życiu. Padły poruszające słowa.

Często myślę (red. o śmierci). Śmierć mnie otacza, bo umierają ciągle ludzie, których znałem i z branży, i spoza branży, i młodsi ode mnie, i tak dalej. Więc to istnieje cały czas wokół mnie, ta świadomość. Ale próbuję nie popaść w stan wegetacyjny, oczekujący na zgon. Między innymi dlatego tu przyszedłem i zrobię zaraz jakąś audycję, a potem może się z kimś trochę pokłócę, ale już nieoficjalnie, żeby tak długo jak mogę, działało w głowie i wszędzie – tłumaczył Mann.

Wojewódzki o odejściu Manna z Trójki. „Brawo Panie Wojtku”

Dziennikarz zdobył się na szczere wyznanie i otwarcie powiedział, że boi się śmierci, a bardziej tego, że mogłaby ona niedługo nastąpić. Ujawnił też, jaka forma odejścia byłaby dla niego najlepsza, a co mogłoby być najgorszym scenariuszem.

Ja się boję takiej świadomości, że to za chwilę nastąpi. Chciałbym dokonać tego jakoś tak nieświadomie, może przez sen. Najstraszniejsze jest dogorywanie w szpitalu. To jest psychicznie, niestety, nie bardzo przyjemne – dodał.

Przy okazji trudnego tematu o śmierci Wojciech Mann wspomniał również o ostatnich odejściach znanych osób. Dziennikarz zauważa, że każdy w zupełnie innych i niespodziewanych okolicznościach.