Rozpad małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli w ostatnich miesiącach stał się tematem numer jeden. Wielu z internautów nie dowierzało, że para się rozwodzi, ponieważ wielu uważało ich za ideał rodziny. Inni zaś komentują ich relację i rozstanie w mniej przychylny sposób, który czasem spotyka się z hejtem. Tym razem jedna z internautek wypomniała Peli zdradę, a w komentarzach zrobiła się burza, w której uczestniczył sam Maciej.

Maciej Pela ujawnił kto tak naprawdę zarabiał na rodzinę… Odpowiedź może zaskoczyć!

Tancerka i aktorka Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się w październiku ubiegłego roku. Wieść o ich rozejściu się po 7 latach małżeństwa, wywołała niemałe poruszenie w sieci. Choć wielokrotnie Kaczorowska zapewniała, że to ten jedyny, z którym chce spędzić resztę życia, niestety realia okazały się być nieco inne.

Maciej Pela wspomina narodziny pierwszej córki. Został ze wszystkim sam: „Podstawiałem tylko do karmienia”

Warto wspomnieć, że zarówno Kaczorowska jak i Pela wchodząc ze sobą w relację oboje byli jeszcze w związkach. Teraz jedna z internautek po podkaście MamaDu i dadHERO, w którym wziął udział Pela, postanowiła wbić mu szpilkę i wypomniała niewierność wobec swojej partnerki z przeszłości. Na komentarzu się nie zakończyło, bo Maciej Pela postanowił obronić swoje zdanie i wszedł z nią w ostrą dyskusję.

Maciej Pela z przekazem na Dzień Kobiet: „Żeby w waszym życiu było jak najmniej szmat”

Maciej Pela nie zostawił tego komentarza bez odpowiedzi i odpisał, że Agnieszka również zdradzała swojego byłego partnera właśnie z nim:

A Agnieszka zdradzała swojego faceta ze mną. I co wynika z tej układanki? – napisał Pela.

Internautka nie dała za wygraną i ciągnęła rozmowę dalej:

To, że ty byłeś zaręczony. I byłeś ze swoją narzeczoną kilka lat. Agnieszka dopiero zaczęła się spotykać z tym facetem. Czaisz różnicę? – odpisała internautka.

Maciej Pela na koniec wyjaśnił dziewczynę i zakpił z jej podejścia i toku myślenia:

Czyli rozumiem, że jak się jest z kimś 7 miesięcy, to zdradzanie tej osoby jest okej, a jak się jest zaręczonym od 3 miesięcy, to zdradzanie nie jest okej? Ciekawą masz moralność. Więc spieszę z odpowiedzią: w obu przypadkach nie jest to okej – skwitował Pela.