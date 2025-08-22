Uwielbiany przez widzów kabaret Neo-Nówka niedawno przekazał fanom bardzo smutne wieści. Odeszła młoda kobieta — Maria Worek, którą widzowie mogli kojarzyć ze słynnego teledysku do piosenki: „One Love”. Śmierć aktorki wstrząsnęła grupą kabaretową. Kobieta miała zaledwie 33 lata. Informację o jej odejściu kabaret Neo-Nówka zamieścił w obszernym wpisie na Facebooku. Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo kondolencji…

Kabaret Neo-Nówka poinformował fanów o śmierci Marii Worek. Aktorka odeszła 20 sierpnia 2025 roku. Ostatnie pożegnanie kobiety jest zaplanowane na poniedziałek, 25 sierpnia 2025 roku. Pogrzeb będzie miał charakter religijny i odbędzie się w kościele NMP Królowej Polski w Jelczu-Laskowicach (woj. dolnośląskie):

Kolejny smutny dzień. Odeszła Marysia, wspaniała i cudowna kobieta, która zagrała z nami w teledysku do piosenki: „One Love”. Zgasła, jednak w naszych sercach będzie świecić zawsze. Dziękujemy za wszystkie wspólne i radosne chwile Neo-Nówka i Żarówki – poinformował kabaret.

