Kolejna nagła śmierć… Kabaret Neo-Nówka przekazał druzgocące wieści!
Odeszła uwielbiana przez widzów gwiazda...
Uwielbiany przez widzów kabaret Neo-Nówka niedawno przekazał fanom bardzo smutne wieści. Odeszła młoda kobieta — Maria Worek, którą widzowie mogli kojarzyć ze słynnego teledysku do piosenki: „One Love”. Śmierć aktorki wstrząsnęła grupą kabaretową. Kobieta miała zaledwie 33 lata. Informację o jej odejściu kabaret Neo-Nówka zamieścił w obszernym wpisie na Facebooku. Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo kondolencji…
Kabaret Neo-Nówka pożegnał ważna postać. „Odeszła wspaniała Marysia…”
Kabaret Neo-Nówka poinformował fanów o śmierci Marii Worek. Aktorka odeszła 20 sierpnia 2025 roku. Ostatnie pożegnanie kobiety jest zaplanowane na poniedziałek, 25 sierpnia 2025 roku. Pogrzeb będzie miał charakter religijny i odbędzie się w kościele NMP Królowej Polski w Jelczu-Laskowicach (woj. dolnośląskie):
Kolejny smutny dzień. Odeszła Marysia, wspaniała i cudowna kobieta, która zagrała z nami w teledysku do piosenki: „One Love”. Zgasła, jednak w naszych sercach będzie świecić zawsze. Dziękujemy za wszystkie wspólne i radosne chwile Neo-Nówka i Żarówki – poinformował kabaret.
Internauci byli w szoku, że odeszła tak młoda kobieta. Pod wpisem na temat śmierci 33-letniej aktorki zamieścili serię kondolencji pod adresem rodziny i przyjaciół. Wspomnieli również o modlitwie:
- Bardzo przykra informacja. Kondolencje dla rodziny i przyjaciół,
- Bardzo smutne… Ludzie w siłę wieku nam odchodzą…
- Pracowałem z Marysią kilka lat. Była niesamowicie koleżeńską, ciepłą osobą. Zawsze pełną optymizmu i ciekawych pomysłów. Nie rozumiem, nie pojmuję, za wcześnie, za nagle,
- Naprawdę… Też nie rozumiem… Nie wiem, dlaczego tak młodzi ludzie odchodzą… Wyrazy głębokiego współczucia — pisali internauci.