Krzysztof Gojdź jest znanym przez wszystkich „lekarzem gwiazd”. Ostatnio przyleciał do Polski, żeby pochwalić się efektami liftingu twarzy za 150 tysięcy złotych. Lekarz medycyny estetycznej podkreślił, że zdecydował się na zabieg po obejrzeniu jednego z wywiadów, na którym nie wyglądał zbyt estetycznie. W rozmowie z Kozaczkiem poruszył różne tematy. Nagle wspomniał o pocałunku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w „Tańcu z Gwiazdami”. Co powiedział?

Krzysztof Gojdź w rozmowie z Kozaczkiem wyznał, że nie oglądał pierwszego odcinka jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Sam jednak przed laty występował w rozrywkowym show Polsatu i bardzo miło wspomina tamten okres. Fakt, że w premierowym odcinku Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz się pocałowali, także go ucieszył:

Bosko. Uważam, że miłość trzeba pokazywać. Mimo że ludzie w internecie będą hejtować. Polacy nie lubią, jak ktoś jest szczęśliwy, jak pokazuje swoją miłość, szczęście, sukces zawodowy. Coś na ten temat wiem… Super! Niech się cieszą tym, co przeżywają. Niech się całują nawet na wizji — podsumował Krzysztof Gojdź.

