Tomasz Wygoda zderzył się z Agnieszką Kaczorowską. Odniósł się do jej ostrych słów

Tancerz w dalszej części rozmowy stwierdził, że wrzesień 2024 roku bardzo zmienił ułożone dotąd życie jego dwóch córek. Wcześniej mieli pełną rodzinę, a teraz muszą się nauczyć żyć n dwa domy, co nie jest dla nich ani łatwe, ani proste…

Rzeczywistość dziewczynek była taka, że jest rodzina i nagle nie ma rodziny. Na początku sierpnia jest pełna rodzina, zaczyna się wrzesień i rodziny nie ma. Cały świat, który dziewczynki miały skonstruowany, który był dla nich znajomy, nagle pryska, znika. Nagle pojawia się zupełnie inna sytuacja. Więc normalność dla nich to jest to, co było wcześniej, teraz sytuacja, która spotyka moje córki, jest nienormalna. Ona przejdzie w normalność i to jest naturalny proces, ale w mojej opinii najłagodniejsze przejście do normalności będzie kiedy zostanie zachowany jakiś balans wychowawczy pomiędzy jedną, a drugą stroną — podsumował Maciej Pela.