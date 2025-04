Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało i 7 latach rozstali się w październiku ubiegłego roku. Teraz Maciej Pela w najnowszym wywiadzie nawiązał do sytuacji, w której zdradził swoją byłą narzeczoną właśnie z Agnieszką Kaczorowską.

Maciej Pela zdobył się na kolejne wyznanie. Wyjawił SZCZEGÓŁ rozstania z Kaczorowską…

Warto wspomnieć, że zarówno Agnieszka Kaczorowska jak i Macieja Pela, zanim stworzyli życiowy duet oraz gdy wchodzili ze sobą w relację, oboje byli jeszcze w związkach. Teraz podczas wywiadu z „Pudelkiem” tancerz zdobył się na kilka szczerych wyznań. Pela został m.in. zapytany właśnie o kontakt z byłą narzeczoną, którą zdradził z Agnieszką Kaczorowską. Tancerz wyznał, że po tamtym incydencie nie mają żadnych relacji, bo zrobił coś naprawdę strasznego.

Informator ujawnia, że Agnieszka Kaczorowska wyprowadziła się z domu, gdzie mieszkała z Pelą

Ten kontakt się urwał, absolutnie. Miała prawo do tego, żeby ten kontakt urwać i tak jak wielokrotnie mówiłem – odwaliłem obrzydliwego fikołka, ale mówię o sobie. Nie chcę mówić: „bo druga strona”, no bo już… Ja odwaliłem fikołka – wyznał Pela.

Maciej Pela kłóci się z internautką! Grzmi: „Agnieszka zdradzała swojego faceta ze mną”

Dodatkowo tancerz przyznał się, że miał takie myśli, aby przeprosić niedoszłą ukochaną za swoje zachowanie, jednak cały czas miał obawy i tego nie zrobił. Dodał jednak, że sprawa nie jest całkowicie zamknięta i planuje poczynić w tym kierunku pewne kroki.

Zbieram się do tego, natomiast boję się… Bo nawet myślałem o w tym takim najbardziej kryzysowym momencie we wrześniu. Później nie było… I widzisz, wymówka goni wymówkę… Później nie było okazji, ale przyznam się szczerze, że nie padło słowo przepraszam. (…) Głos z tyłu głowy mówi mi: „Komu to potrzebne, bo na pewno nie jej”, ale zbieram się w sobie, żeby pewne kroki poczynić, bo po prostu wypada. Miałem takie sytuacje, że pisałem do ludzi, których nie potraktowałem w porządku i ich przepraszałem – tłumaczył Pela.