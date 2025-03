Doda od lat zaskakuje na polskiej scenie muzycznej, szokując odważnymi stylizacjami, bezkompromisowymi wypowiedziami i burzliwym życiem osobistym. Dorota Rabczewska, bo tak naprawdę się nazywa, zaczynała jako wokalistka zespołu Virgin, żeby później podbić rynek jako solowa artystka. Ma miliony na koncie, wielu oddanych fanów i hity na listach przebojów, które mogą jej pozazdrościć inne artystki. Doda w rozmowie z reporterem Kozaczka zwierzyła się z przykrej historii. Opowiedziała o najlepszym przyjacielu, który okradł ją z majątku życia.

Doda zawiodła się na bliskim przyjacielu. Ograbił ją ze wszystkich oszczędności

To miały być beztroskie chwile pod palmami, a skończyło się dramatem! Gdy lata temu Doda poleciała na zasłużony urlop, nie miała pojęcia, że ktoś bliski szykuje na nią perfidny cios. Piosenkarka w rozmowie z nami zdradziła, że gdy przyleciała do Polski po wakacjach, to przeżyła prawdziwy szok. Jej mieszkanie zostało splądrowane i zniknęły z niego pieniądze oraz wartościowe pamiątki:

Miałam kilku przyjaciół, którzy naprawdę mnie wykorzystali. Jeden nawet ukradł mi pieniądze z domu, bo go przenocowałam i poleciałam sobie na wakacje na Ibizę, a on mi okradł dom. Miałam kilka takich sytuacji, ale wpisuję to w cenę życia, które przecież ma za zadanie pokazywać nam różne lekcje — podkreśliła Doda.

